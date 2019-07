Lazio, la scelta di Yazici: il ragazzo che mantiene le promesse

Il calciomercato della Lazio è entrato nella fase cruciale. Dal destino di Milinkovic dipenderanno le mosse del ds Tare, che ha sempre nel mirino Yusuf Yazici del Trabzonspor. Lui è l'erede designato del serbo, che per fisicità e capacità di inserimento ricorda anche le movenze. Il presidente turco Agaoglu ha fatto sapere di volere 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita, cifra a cui il Lille non è arrivato. E il ragazzo non si è di certo strappato i capelli, lui ha scelto Roma, è la Lazio la società con la quale fare il grande salto nel calcio di altissimo livello.

CHE CUORE! - Per Yazici non è facile pensare a un dopo Trabzonspor, la squadra di cui è tifoso da sempre e che lo ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. E poi la riconoscenze, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è sicuramente una sua qualità. Quando sottoscrisse il primo contratto con il club di Trebisonda, metà del compenso lo rigirò alla sua prima scuola calcio: lo aveva promesso in tempi non sospetti e non si è tirato indietro quando c'era da far seguire i fatti alle parole. Un aiuto costante invece è quello rivolto alla famiglia, mamma, papà e i due fratelli, con cui ha trascorso le vacanze. Un ragazzo dal cuore d'oro, perfetto in campo e fuori.

