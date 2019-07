Lazio, pres. Malaga su Jony: "Sognano. Ora vedremo" - FOTO

Jony è il nuovo rinforzo della fascia sinistra della Lazio, che il calciomercato ha consegnato a Inzaghi. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del trasferimento da parte della Lega, anche se il Malaga non ha ancora accettato l'epilogo della vicenda. Ad alimentare il caso è il presidente del club andaluso Abdullah Al Thani, che su Twitter, ha risposto a un post dell'allenatore della squadra di Futsal del Malaga in cui veniva riportata la notizia dell'ufficialità del passaggio di Jony in biancoceleste: "Stanno sognando, vedremo presto cosa accadrà". Promette battaglia il vulcanico presidente, ma la Lazio è tranquilla di aver sfruttato una clausola presente nel contratto. Come riportano in Spagna, Al Thani è solito alzare polveroni per cercare di smorzare la contestazione dei tifosi di cui è bersaglio da tempo.

