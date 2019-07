UFFICIALE - Dani Ceballos è un nuovo giocatore dell'Arsenal

Una timida candidatura, poco di più in realtà. Dani Ceballos è stato uno dei nomi che più volte sono rimbalzati sulle pagine dei principali quotidiani nazionali come eventuale sostituto di Milinkovic in casa Lazio. Per il momento, però, il serbo è ancora vestito di biancoceleste. Un particolare non da poco che ha spento sul nascere le voci di un possibile arrivo dello spagnolo - frettoloso nel voler lasciare il Real Madrid per trovare più spazio - a Formello. Ecco perché, mentre le quotazioni dei biancocelesti viaggiavano al ribasso, su di lui si è fatto prepotentemente sotto il Milan. Niente da fare anche per i rossoneri, beffati negli ultimi giorni dal sorpasso dell'Arsenal. Ora è ufficiale, Dani Ceballos è un nuovo giocatore dei Gunners: nel suo futuro non ci sarà la Serie A, ma l'Inghilterra e la Premier League. Lo spagnolo arriva a Londra in prestito per una stagione.

