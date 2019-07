RITIRO LAZIO, GIORNO 13 - Fine seduta: oggi pomeriggio di riposo

FINE SEDUTA, AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Fine allenamento per la Lazio. I vincitori della sfida (fondata su chi avesse segnato il maggior numero di gol) sono stati i non fratinati, celebrati con la canonica foto di gruppo. Oggi pomeriggio di riposo per i biancocelesti, appuntamento a domattina per il quattordicesimo giorno sotto le Tre Cime di Lavaredo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:05 - Ora anche un po' di lavoro con la palla per Caicedo: conduzione e cambi di direzione per lui, il tutto sempre sotto l'occhio vigile di Ripert.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Scende in campo Caicedo. Per lui allenamento differenziato, l'ecuadoriano ha iniziato dei giri di campo monitorati da Ripert.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Applausi per i biancocelesti che stanno dando spettacolo: su tutti spicca Milinkovic. Il serbo prova il gol in sforbiciata, palla fuori di niente.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Ora prove di azioni offensive per la Lazio: passaggio alla sponda centrale, scarico per l'esterno e cross per l'inserimento dei compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Termina l'allenamento dei portieri. Al contrario del resto della squadra, per loro seduta ad alta intensità. Strakosha e Proto sulla via del recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Gruppo diviso in due, come sempre, tra fratinati e non fratinati. Per entrambi gli schieramenti esercizio di conduzione del pallone e scarico al compagno. Assenti Caicedo, Jorge Silva, Luis Alberto e Adekanye oltre ai lungodegenti Leiva, Marusic e Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Dal tunnel che divide gli spogliatoi dal campo inizia ad affacciarsi la Lazio. Primi palleggi e passaggi con il pallone, poi comincerà l'allenamento vero e proprio. Sarà probabilmente una seduta molto blanda dopo la partita di ieri pomeriggio che ha sottratto diverse energie ai ragazzi di Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Non si vede ancora la Lazio che, prima di iniziare a correre sul terreno dello Zandegiacomo, svolgerà del lavoro in palestra.

AURONZO - Tredicesimo giorno per la Lazio ad Auronzo di Cadore, la squadra scenderà in campo con mezzora di ritardo rispetto al solito programma che prevede l'inizio degli allenamenti per le 9:30. Eccezion fatta per i portieri: Strakosha, Guerrieri e Proto stanno già provando uscite alte e basse agli ordini di Grigioni e Zappalà. Per il secondo giorno consecutivo non si vede Adamonis, che forse ha accusato qualche problema fisico. Inzaghi ha concesso ai suoi il pomeriggio libero, quella mattutina sarà l'unica seduta della giornata.

