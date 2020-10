Lazio, Colonnese: "Scudetto? Biancocelesti inferiori a Juventus, Inter e Napoli"

Francesco Colonnese, ex Lazio e Inter, analizza l'1-1 tra Inzaghi e Conte: "L'Inter ha avuto la sensazione di vincerla ma non è stato così. Ha avuto la partita in pugno per 60 minuti dopodiché in modo incredibile la Lazio è riuscita a pareggiare. Per come è andata la gara sono più due punti persi che uno guadagnato. Conte? Va avanti col suo modulo, è convinto non sia giusto togliere certezze alla squadra. Il Conte della Juve badava molto alla fase difensiva, adesso pensa più a quella offensiva. Ma per me la difesa rimane fondamentale, deve essere solida. Lazio? Ieri ha portato a casa un ottimo pareggio, ora recupererà alcuni giocatori e penso farà un ottimo campionato. La squadra è buona e i giocatori seguono il suo allenatore" ha detto a Radiosportiva.

OBIETTIVI STAGIONALI - Davanti le telecamere di Sky Sport l'ex calciatore ha poi analizzato il mercato laziale, dicendo quali possono essere gli obiettivi stagionali: "Per cosa può competere la Lazio? Difficile dirlo adesso perché è un po' incerottata. Secondo me deve recuperare tutti, bisogna capire se i nuovi acquisti sono validi e possono dare qualcosa in più a Inzaghi (visto che non li conosciamo). Numericamente la società ha comprato giocatori che portano alternative, ma vanno visti in campo e solo dopo si può capire. Secondo me al momento la Lazio può lottare per la Champions League, magari migliorare il piazzamento dello scorso anno. Per lo scudetto sono diffidente dato le problematiche enormi in difesa, vedi ieri: Parolo come difensore centrale evidenzia le carenze nel reparto arretrato. Per il titolo vedo ancora i biancocelesti inferiori a Inter, Juventus e Napoli".

