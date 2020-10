Calciomercato Lazio, Cardone: "Difensore? Se uscisse un’occasione..."

CALCIOMERCATO LAZIO, CARDONE - Sono ore calde, bollenti per tutti, anche per la Lazio che sicuramente vuole piazzare qualche esubero e cercare di infilare un ultimo colpo di mercato in entrata. Secondo il giornalista Giulio Cardone, intervenuto a Radiosei, è possibile aspettarsi un innesto in difesa: "La Lazio non esclude un ultimo colpo, Inzaghi vorrebbe un altro difensore. Se uscisse qualche occasione...". Tutto è ancora aperto.

