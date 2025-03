Lazio, contro il Milan una vittoria che vale il doppio: ecco perché

Una vittoria al cardiopalma in una partita in cui è accaduto di tutto. La Lazio batte il Milan all'ultimo secondo e si regala una notte da ricordare grazie a Pedro, eterno campione che segna il rigore del definitivo 1-2. San Siro è un campo storicamente ostico per i biancocelesti, ma i ragazzi di Baroni hanno vinto con merito.

La vittoria della Lazio non solo le consente di allungare sui rossoneri, temibili avversari per la lotta Champions. Infatti si può benissimo dire che questi tre punti valgono il doppio: vincendo stasera a San Siro, la Lazio si è assicurata di essere in vantaggio nello scontro diretto, in virtù anche della gara d'andata terminata 2-2 all'Olimpico. In caso di arrivo a pari punti quindi la Lazio finirebbe davanti agli uomini di Conceicao, e non è un dettaglio da poco in una lotta che gara dopo gara si fa sempre più serrata.

