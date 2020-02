Lazio, D'Amico: "Contro il Verona un punto guadagnato, gialloblù signora squadra"

L'ex calciatore della Lazio Vincenzo D'Amico ha parlato dei biancocelesti ai microfoni di Twm Radio all'indomani del pareggio tra la squadra di Inzaghi e il Verona. Ecco le sue parole: "Un punto in cascina. La Lazio non ha giocato come ha fatto altre partite, ma c'è da dire che dall'altra parte c'era una signora squadra, con buoni giocatori e un ottimo allenatore. La Lazio ha trovato difficoltà. Il pressing ha avuto i suoi benefici per il Verona. Tolto Luis Alberto, gli altri hanno sofferto. Milinkovic soprattutto, Immobile non ha avuto grandi occasioni. Merito del Verona se la Lazio ha solo pareggiato".

