Lazio, D. Anderson risponde ai tifosi: "Voglio diventare titolare. Il più forte? Immobile" - FT

Djavan Anderson ha dato ai propri followers di Instagram la possibilità di porgli qualche domanda. Tanti tifosi della Lazio ne hanno approfittato, togliendosi qualche curiosità. L'olandese ha risposto, raccontando prima di tutto di aver iniziato a giocare a calcio a sei anni. Chiamato a dire chi fosse il calciatore più forte della compagine biancoceleste, il classe '95 non ha avuto dubbi: Ciro Immobile. Sull'obiettivo che vorrà raggiungere nei prossimi tre anni: "Continuare con quello che sto facendo per diventare titolare". Poi, sulla pressione che si sente prima di scendere in campo: "Per me non esiste. In campo è solo divertimento". Infine, una domanda relativa alla cucina italiana: "Il mio piatto preferito? Cacio e pepe".

