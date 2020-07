Lazio, Milinkovic e il regalo di un tifoso: "Per un calciatore speciale" - FT

All'indomani dalla vittoria ottenuta dalla Lazio sul Brescia, Sergej Milinkovic-Savic ha ricevuto la visita nel Training Center di Formello un tifoso biancoceleste. Questo ha realizzato un disegno per il centrocampista serbo, che ha come soggetto proprio il 'Sergente', ripreso in un momento della gara. È stato lo stesso sostenitore a rendere nota la consegna del pensiero: "Un regalo speciale per un calciatore speciale".

