Lazio, Dazn ricorda l’ultimo gol di Nedved segnato ai bianconeri - FT

Quella tra Lazio e Juventus non sarà mai una sfida come le altre per Pavel Nedved, in biancoceleste per cinque stagioni e tra le fila della ‘Vecchia Signora’ dal 2001 al 2009. L’attuale dirigente del club di Torino ritroverà, dunque, il suo passato, la squadra con cui ha vinto, tra gli altri trofei, la Coppa Italia 1997/98, la Supercoppa Italiana e la Coppa delle Coppe del 19 maggio 1999. A qualche giorno dal match, in programma sabato sera all’Olimpico, Dazn, sul proprio profilo Instagram, ha ricordato l’ultimo gol siglato dalla ‘Furia Ceca’ contro i bianconeri: era un Lazio-Juventus del 18 marzo 2001, e i biancocelesti, grazie ai gol di Nedved e Crespo, riuscì ad imporsi sugli avversari con il risultato di 4-1. La stagione successiva, il centrocampista classe ’72 lasciò la Capitale per approdare nel capoluogo piemontese ed iniziare una nuova avventura tra le fila bianconere.

