Juventus, Tacconi: “Lazio squadra tosta. Chi le leverei? Dico Correa...”

Si avvicina il big match tra Lazio e Juventus. Sabato sera, l’Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra le due compagini, rispettivamente terza e seconda nella classifica di Serie A. A qualche giorno dal fischio d'inizio della partita, Stefano Tacconi, portiere bianconero per più di un decennio, si è espresso ai microfoni di Radiosei: “La Juventus non è al top a livello fisico, ad oggi credo che la vera differenza fra Allegri e Sarri stia proprio nella preparazione. Con Allegri i bianconeri partivano sempre forte, ma puntualmente avevano un drastico calo al termine della stagione. Con Sarri invece, l'obiettivo è arrivare freschi a maggio, soprattutto in ottica Champions. La Coppa è il vero obiettivo della Juve, in campionato sarà una corsa a due con l'Inter di Conte. La Lazio è un avversario tosto, complimenti ad Inzaghi per il lavoro svolto finora, è un tecnico che conosco e stimo. Chi le leverei? Mi piace molto Correa. Gregucci ha detto che Luis Alberto gli ricorda Platini? Forse aveva bevuto (ride, ndr). Un nuovo Tacconi in Serie A? Ho visto Turati del Sassuolo, come struttura fisica mi somiglia. Nazionale? Mancini ha una 'fortuna' impressionante, ha pescato un girone più che abbordabile. Gli azzurri mi piacciono, ci sono tanti giocani interessanti”.

Lazio - Juventus, la Supercoppa si avvicina: programma della vigilia - FT

Lazio-Juventus: l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE