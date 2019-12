Lazio-Juventus: l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

L'AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 15a giornata di campionato di Serie A 2019/20. Lazio-Juventus, in programma sabato 7 dicembre alle ore 20.45 all'Olimpico sarà diretta da Michael Fabbri, con alla Var Irrati e Tolfo alla Avar. Assistenti: Meli e Passeri. IV Uomo: Massa.

LAZIO, I PRECEDENTI CON L'ARBITRO FABBRI - Il fischietto emiliano ha arbitrato la Lazio in sette occasioni, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte. Cagliari-Lazio dell'11 maggio 2019, terminato 1-2, l'ultimo precedente tra la squadra biancoceleste e Fabbri. Prima volta, invece, in un incontro tra Empoli e capitolini dell'11 novembre 2015. L'arbitro di Faenza ha diretto anche la goleada (6-2) della Lazio sul Palermo dell'aprile 2017, mentre l'altra disfatta nei precedenti è quella in casa contro il Chievo del gennaio 2017 (0-1).

Di seguito, le designazioni arbitrali per la 15a giornata di Serie A:

ATALANTA – H. VERONA Sabato 07/12 h. 15.00

VALERI

GIALLATINI – MONDIN

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO



BOLOGNA – MILAN h. 20.45

CHIFFI

BINDONI – MANGANELLI

IV: PICCININI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO



INTER – ROMA Venerdì 06/12 h. 20.45

CALVARESE

ALASSIO – RANGHETTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



LAZIO – JUVENTUS Sabato 07/12 h. 20.45

FABBRI

MELI – PASSERI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO



LECCE – GENOA h. 12.30

ROCCHI

COSTANZO – PERETTI

IV: PASQUA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI



SAMPDORIA – PARMA h. 18.00

ABISSO

DI IORIO – PAGLIARDINI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE



SASSUOLO – CAGLIARI

PAIRETTO

TEGONI – FIORITO

IV: MARINI

VAR: DOVERI

AVAR: GALETTO



SPAL – BRESCIA

ORSATO

PRENNA – GORI

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE



TORINO – FIORENTINA

GIACOMELLI

CECCONI – VALERIANI

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO



UDINESE – NAPOLI Sabato 07/12 h. 18.00

MARIANI

SCHENONE – VIVENZI

IV: AURELIANO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI

