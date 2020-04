Lazio, De Cosmi: "Inzaghi determinante, squadra impressionante per qualità"

Il calcio è fermo, ma il cammino della Lazio è stato entusiasmante fino all'ultima partita disputata. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: “Simone Inzaghi negli ultimi quattro anni, con la sua lazialità, è stato determinante. Il tecnico della Lazio è una persona attenta e disponibile che sta sposando la causa biancoceleste da tanti anni insieme al Direttore Sportivo Tare. La compagine biancoceleste sta facendo la differenza nel campionato di Serie A, ha raggiunto un livello impressionante di qualità nelle prestazioni. Quanto di buono è stato fatto dalla Lazio non verrà cancellato. Il virus ha sospeso l’attività. La Società biancoceleste ha trattenuto i propri calciatori a Roma, vedremo quali saranno le risposte quando si tornerà in campo. Secondo me la Lazio riprenderà il proprio cammino esattamente come lo aveva chiuso".

