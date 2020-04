Calciomercato Lazio, Coates: "Non si sa mai, lo Sporting potrebbe vendere"

La Lazio guarda già al prossimo calciomercato e tra i nomi accostati c'è quello di Sebastian Coates. Il difensore uruguaiano dello Sporting Lisbona ha parlato a una radio portoghese proprio di questa possibilità: "Nel calcio le cose cambiano velocemente e non si sa mai cosa possa accadere in futuro. Per ora sono a mio agio allo Sporting, in Portogallo mi sono sempre trovato bene con la mia famiglia. Non ho intenzione di cambiare, ma non si sa mai, il club potrebbe dover vendere".

LA QUARANTENA - "Sono a casa e fortunatamente avevo già le attrezzature necessarie per allenarmi. Stiamo svolgendo un lavoro per mantenere la forma e restiamo in contatto con le videochiamatè. Non è come scendere in campo, è difficile non avere contatti con la palla, c'è il problema delle distanze, cose che si perdono quando non si svolgono sessioni di allenamento standard o partite".

SITUAZIONE IN PORTOGALLO - "In Portogallo i numeri non sono così alti come in Italia o in Spagna. Sono paesi vicini e la loro esperienza ci ha aiutato a chiudere rapidamente i confini. La gente si è resa conto che il problema è serio ed è necessario rimanere a casa".

LAZIO, COME PASSA LA QUARANTENA INZAGHI

LAZIO, IL PUNTO DI VISTA DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE