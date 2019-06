Lazio, Delio Rossi: "Mercato? Mi fido di Tare, è d'accordo con Inzaghi"

La Lazio lavora per programmare la prossima stagione. Il club biancoceleste agisce su diversi tavoli, rigorosamente a riflettori spenti. Con discrezione. A proposito delle operazioni sulle quali la dirigenza laziale sta lavorando, Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Chi consiglierei? Nessuno. Tare ha dimostrato le sue qualità. Lui è d'accordo con Inzaghi e sa cosa serve a questa squadra per migliorarsi. Il mercato della Lazio passa per Milinkovic. Se lo vendi ad un buon prezzo, ha più opportunità di fare un buon mercato".

