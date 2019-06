Calciomercato Lazio, settimana decisiva per Vavro: a breve l'offerta

Può essere questa la settimana decisiva per il trasferimento di Vavro a Roma. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio sarebbe pronta a lanciare l'offensiva finale per il difensore del Copenhagen - che non ha nascosto il suo apprezzamento nei confronti della meta biancoceleste - e starebbe per portare all'attenzione dei danesi un'offerta di 10 milioni di euro. Il Copenhagen parte da una valutazione di 12 milioni di euro, ma il ds Tare ha lavorato molto per sbaragliare la concorrenza di Atalanta, Roma e Sampdoria e grazie anche alla volontà del giocatore la Lazio spera di chiudere a cifre inferiori. Nei prossimi giorni la verità, Vavro potrebbe diventare un nuovo giocatore biancoceleste.