Lazio, Delio Rossi non ha dubbi sul rinnovo di Inzaghi: "Con la volontà un accordo si trova"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi si è espresso sul rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio. L'ex tecnico biancoceleste ha spiegato: "Rinnovo Inzaghi? Io non ho mai avuto grandi problemi, prendevo sempre meno dell’anno precedente (ride, ndr). Non credo che con Simone ci siano problemi. Nel momento in cui c’è la volontà di andare avanti insieme un accordo si trova. Si conoscono troppo bene, la cosa andrà in porto".

