Lazio, Di Livio: "Questo ko può costare caro in chiave Champions"

Brutta sconfitta quella subita ieri dalla Lazio per mano della Juventus che in rimonta si è imposta per 3-1 sui biancocelesti che hanno incassato il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Bologna. Queste le parole dell'ex calciatore Di Livio ai microfoni di TMW Radio: "Lazio? E' stata una grande delusione. In una partita che si mette in discesa è sparita. La qualità della Lazio è venuta a mancare, soprattutto i giocatori di maggior qualità. Può davvero costare caro questo ko in chiave Champion".

