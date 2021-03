Lazio Women, Martin Illude: contro il Brescia arriva un pareggio amaro

Pareggio amaro per le calciatrici della Lazio Women contro il Brescia. Le ragazze di Carolina Morace dominano, ma la gara sembra stregata. Martin porta le biancocelesti in vantaggio da calcio di punizione, ma il gol della spagnola è reso vano dal pareggio lombardo di Magri. Tanta sfortuna nel finale per la squadra ospite che, oltre a non raddoppiare nonostante vada più volte vicina alla seconda rete, perdono Visentin per infortunio. La Lazio, con il punto collezionato questo pomeriggio, vanno a quota 28 punti nella classifica della Serie B.

Mimun: "La Lazio si rialzerà nonostante il momentaccio, in alto i cuori!"

Un buon Genoa all'Olimpico ma non basta: passa la Roma di misura grazie a Mancini

TORNA ALLA HOMEPAGE