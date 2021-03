Mimun: "La Lazio si rialzerà nonostante il momentaccio, in alto i cuori!"

La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Stadium. La squadra di Inzaghi nonostante un buon primo tempo nella ripresa è crollata sotto i colpi di Rabiot e di Morata. Questo il commento del direttore del Tg5, e tifoso biancoceleste, Clemente Mimun: "Nonostante il momentaccio la Lazio si rialzera'. In troppi sono acciaccati e la panchina non e' all'altezza di tre impegni a settimana, ma appena i migliori torneranno al top vedremo un bel rush finale. In alto i cuori".

