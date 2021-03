Lazio, è il compleanno di Armini: il messaggio di auguri del club - FOTO

LAZIO, ARMINI - 7 marzo 2001: nasce Nicolò Armini, tifosissimo della Lazio. Col tempo il difensore biancoceleste è riuscito a trasformare in realtà il suo sogno di giocare per la sua squadra del cuore. Oggi fa parte della prima squadra allenata da Inzaghi, poche volte in campo ma sempre al servizio della Lazio. Nel giorno del suo 20° compleanno il club gli ha fatto gli auguri sui social.

