PRIMAVERA - Inter - Lazio, in cerca di una scossa: l'anteprima del match

Una trasferta tutt'altro che semplice, contro la terza forza del campionato Primavera 1. La Lazio di Menichini in piena zona retrocessione quest'oggi alle ore 12.30 farà visita all'Inter. L'emergenza continua, soprattutto in difesa, dove viste le assenze di Franco e Adeagbo, sarà Novella a far coppia centralmente con Pica. Shehu, squalificato e convocato per questo dalla prima squadra, sarà sostituito da Cesaroni. Per il classe 2002 la prima partita da titolare della stagione, una chance da non sprecare se vorrà prendersi la Lazio dopo i tanti problemi fisici. Conferma per Mussolini sulla fascia destra. Ancora assenti Raul Moro, Castigliani e Nimmermeer, davanti toccherà ancora a Cerbara e Tare.

Inter - Lazio

13° turno del campionato Primavera 1 TIM

Domenica 7 marzo 2021, ore 12.30, Stadio Breda di Sesto San Giovanni

Probabili formazioni

INTER (4-3-1-2) - Rovida; Tonoli, Youte, Moretti, Dimarco; Squizzato, Sangalli, Casadei; Mirarchi; Fonseca, Satriano. A disp. Basti, Botis, Sottini, Bosco lo Chio, Vezzoni, Iliev, Lindkvist, Peschetola, Bonfanti, Goffi, Akhalaia. All. Armando Madonna

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Novella, Pica, Ndreka; Bertini, A. Marino, Czyz; Cesaroni; Cerbara, Tare. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Migliorati, Zaghini, T. Marino, Guerini, Nasri, Ferrante, Campagna. All.: Menichini.

Arbitro: Gino Garofalo (sez. di Torre del Greco)

Assistenti: Luca Valletta e Vincenzo Pedone.