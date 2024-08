Lazio, domani l'uscita del documentario dedicato ad Eriksson

TUTTOmercatoWEB.com

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è fissata a domani l'uscita del documentario dedicato a Sven Goran Eriksson disponibile da su Amazon Prime. Alla realizzazione del prodotto hanno partecipato anche David Beckham e Wayne Rooney, figure importantissime nella vita dell'ex allenatore, malato di cancro al pancreas. Nel documentario, lo svedese ha voluto dare un toccante messggio d'addio per quando non ci sarà più.