Eriksson e il suo messaggio d'addio: "Ecco come voglio essere ricordato"

Lo scorso gennaio l'ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha confessato che gli è stata diagnosticata una malattia terminale, ovvero un cancro al pancreas. Da quel momento, durante la sua lotta, ha fatto il giro di alcuni degli stadi più importanti della sua carriera: dall'Olimpico biancoceleste ad Anfield, fino a quello del Benfica e della Sampdoria, per prendersi l'affetto di tutti i suoi tifosi.

In un documentario pubblicato su Amazon Prime, intitolato “Sven”, lo svedese ha lasciato un messaggio d'addio per quando verrà a mancare. Questo e`ciò che ha detto: “Ho avuto una bella vita. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui finirà, quando moriremo. Ma la vita è anche morte. Bisogna imparare ad accettarla, a capire di cosa si tratta. Spero che alla fine la gente dica: 'Sì, era un brav'uomo'. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto quello che poteva fare. Non siate dispiaciuti. Sorridete. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, della vostra vita e vivetela. Addio”.