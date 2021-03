Lazio, eliminazione dalla Champions. Delio Rossi: "Tanto di cappello, sorteggio sfortunato"

All'indomani dell'eliminazione della Lazio dopo la doppia sconfitta col Bayern Monaco, Delio Rossi ha parlato dell'avventura europea della squadra biancoceleste. Il tecnico, l'ultimo a portare i capitolini in Champions League prima di Inzaghi, ha sottolineato: “Ieri sera la Lazio ha fatto la sua figura, tanto di cappello. È stata l’unica italiana che non ha mai perso nella fase a gironi ma diciamocelo: è stata sfortunata nel sorteggio altrimenti sarebbe andata avanti. Chiaro che aver perso in casa 4-1 ti condiziona un po’. Ma ieri si è visto che avevano la testa libera, hanno tenuto bene il campo. Certo il Bayern non si è ucciso per superarla, ma sono più forti e si è visto”.

