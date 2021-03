Astrazeneca, il via libera dell'Ema: "Il vaccino è sicuro ed efficace. E sui casi di trombosi..."

Come ci si aspettava, l'Ema si è pronunciata in conferenza stampa su Astrazeneca, dando di fatto il via libera al vaccino dopo qualche giorno di sospensione: "Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi. Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione". Lo ha detto la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke. Infine, è intervenuto il presidente del Prac (Commissione di farmacovigilanza), Sabien Straus, che ha aggiunto: "I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata".

FOGLIETTO DA AGGIORNARE - "Non può essere escluso un legame con i rari casi tromboembolici e perciò occorre avvertire di queste possibilità", ha comunicato la Cooke. Per questo motivo, spiega Straus, "il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali".

