Udinese, il report dell'allenamento: due bianconeri verso un nuovo forfait

Archiviata la sfida contro il Genoa, l'Udinese si è ritrovata in mattinata al centro d'allenamento per continuare i lavori in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Dal Bruseschi non giungono novità sostanziali. Sia Deulofeu che Ouwejan hanno svolto una seduta personalizzata. A tre giorni dal match, diventa sempre più complicato vederli a disposizione di Gotti per la sfida contro Inzaghi. Si è rivisto anche Samir che, dopo aver lavorato in palestra, ha svolto una sessione personalizzata all'aperto. Per lui, come per gli altri due bianconeri, l'appuntamento è fissato a dopo la sosta per le nazionali. Un'altra seduta mattutina è prevista per domani, mentre sabato la squadra svolgerà la rifinitura nel primo pomeriggio.

