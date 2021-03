Lazio, A. Pereira ricorda l'esordio in Premier: "Ancora tanti obiettivi da raggiungere" - FOTO

All'indomani della sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, Andreas Pereira ha ricordato un momento fondamentale della sua carriera. Si tratta del suo esordio in Premier League, arrivato precisamente sei anni fa. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram alcune foto di quella giornata, aggiungendo: "Sei anni fa (Manchester United - Tottenham all'Old Trafford il 15 marzo) facevo il mio debutto in Premier League. Uno dei brasiliani più giovani a giocare nel massimo campionato inglese. Non mollare mai i tuoi obiettivi. Ne ho ancora tanti e sono solo all'inizio".

Lazio, il piccolo Tommaso sulle orme di papà Cataldi - FOTO

Udinese, il report dell'allenamento: due bianconeri verso un nuovo forfait

TORNA ALLA HOMEPAGE