Lazio, il piccolo Tommaso sulle orme di papà Cataldi - FOTO

Tale padre, tale figlio. Il detto più utilizzato nel mondo e forse anche il più vero, sicuramente azzeccato nel caso di Tommaso figlio di Danilo Cataldi e della moglie Elisa. La dolce metà del biancoceleste ha infatti postato alcune story su Instagram in cui si vede il piccolo alle prese con il pallone da calcio e intento a fare gol nella porta. Insomma, si inizia già da piccoli e chissà che in futuro non possa ripercorrere proprio le orme del papà.

