Lazio, fervono i preparativi per i 120 anni: tutte le iniziative in programma

In casa Lazio fervono i preparativi per il 9 gennaio 2020, giorno in cui il club festeggerà il 120esimo anniversario della sua nascita. Tante le iniziative che, con tutta probabilità, saranno in programma. A cominciare da quella di porre il busto di Luigi Bigiarelli, uno dei nove padri fondatori biancocelesti, in Piazza della Libertà, dove venne fondato il club nel 1900. La statua, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe essere svelata al termine di una cerimonia alla presenza delle autorità locali. In occasione del 120 anni, il centro sportivo di Formello, interamente rimodernato e ristrutturato, verrà presentato ufficialmente. Nella finale di Supercoppa Italiana che la Lazio giocherà il 22 dicembre contro la Juventus a Riad, poi, gli uomini di Inzaghi dovrebbero indossare una maglia ad hoc con tanto di restyling del logo. Compariranno per la prima volta i due nuovi sponsor, e non è esclusa la chiusura di una terza sponsorizzazione.

FRANCOBOLLO - Alla vigilia dell’anniversario, la Lazio sfiderà il Verona all’Olimpico. Prima del fischio d’inizio dell’arbitro, gli spettatori potranno assistere ad uno show che coinvolgerà tutte le sezioni della Polisportiva. Al fischio finale, la festa si sposterà a Piazza della Libertà, dove si attenderà tutti insieme l’arrivo della Mezzanotte. Sparse per la città saranno allestite delle mostre per ripercorrere la storia del club. Infine, Poste Italiane emetterà un francobollo speciale per l’occasione.

