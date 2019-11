Lazio, l’ex dg del Valencia: “Mendieta in biancoceleste con un tranello…”

Nell’estate del 2001 la Lazio portò Gaizka Mendieta nella Capitale per novanta miliardi di vecchie lire. Il basco, capitano del Valencia, era agli occhi del presidente Cragnotti il fuoriclasse che serviva per alzare l’asticella. Quell’operazione fu un vero flop: il club, dopo quella trattativa record, si indebitò fortemente e, dopo tre anni, fu costretta a vendere Fiore e Corradi per mettere la parola fine sulla questione. Manuel Llorente, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Las Provincias, ha ricordato il momento in cui la Lazio accettò le condizioni dettate dagli spagnoli: “Eravamo seduti a tavola con gli italiani a Roma, ad un certo punto chiama mia moglie. Quando riaggancio, dico ai miei accompagnatori Javier Subirars e Javier Gomez di aver parlato con il Real Madrid: stavano forzando per prendere il giocatore. La Lazio in quel momento ha avuto così fretta di chiudere e di firmare: siamo riusciti a strappargli otto miliardi in più”.

