Nazionale, Immobile ha due missioni: quota 10 e rispondere a Belotti

RASSEGNA STAMPA - L'Italia sfida l'Armenia a Palermo per cercare il dieci su dieci nelle qualificazioni e l'undicesima vittoria consecutiva. Nella Nazionale di Mancini, con tutta probabilità, tornerà titolare Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, rimasto in panchina con la Bosnia, è pronto a tornare protagonista con la maglia azzurra. L'attaccante continua la sua personale battaglia con l'amico Andrea Belotti che venerdì lo ha superato per numero di gol in Nazionale (9 per il Gallo 8 per Ciro, ndr). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il numero 17 vorrebbe fare doppietta superando l'amico e raggiungendo la doppia cifra anche con il tricolore sul petto. Immobile vuole avvicinare Balotelli che in azzurro ha firmato 14 gol ed è l'altro pretendente per impensierire Ciro e Belotti nei prossimi Europei itineranti. L'attaccante della Lazio spera di respingere l'assalto del bresciano a modo suo, a suon di reti ed esultanze.

CALCIOMERCATO LAZIO, I TRE GIOCATORI DEL VERONA CHE PIACCIONO A TARE

LAZIO, FATTORE OLIMPICO: E IL CALENDARIO AIUTA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE