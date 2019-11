Italia - Armenia, probabili formazioni: Immobile torna dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA - ARMENIA - Nove vittorie su nove, ora l'Italia cerca l'en plein. L'ultima sfida del girone J di qualificazione a Euro 2020 vedrà gli azzurri scontrarsi con l'Armenia, battuta 3-1 all'andata. Per l'occasione Mancini dovrebbe far ruotare gli uomini, a cominciare dall'attacco al centro del quale Immobile raccoglierà il testimone da Belotti riprendendosi il posto da titolare. Alla sua destra probabile chance per Chiesa, con Insigne confermato a sinistra. A centrocampo, dopo aver lanciato Tonali nell'ultima partita in Bosnia, il ct potrebbe dare spazio a Zaniolo al fianco di Jorginho e Barella. In difesa uno tra Acerbi, reduce dal primo gol in nazionale, e Bonucci farà spazio a Romagnoli. Mentre Di Lorenzo (in vantaggio su Izzo) dovrebbe essere impiegato come terzino destro, dall'altro lato spazio a Biraghi. In porta Sirigu insidia Donnarumma.

Italia - Armenia

Qualif. Euro 2020, gruppo J - giornata 10

Stadio Renzo Barbera di Palermo - lunedì 18 novembre, ore 20:45

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

ARMENIA (5-3-2): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Hovsepyan, Vardanyan, Karapetyan. All. Abraham Khashmanyan

LAZIO, LOTITO INTERESSATO AL TRAPANI

LAZIO, PARLA LEIVA

TORNA ALLA HOMEPAGE