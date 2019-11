Non solo Salernitana: Lotito è interessato anche al Trapani. C'è un'offerta

Lazio, Salernitana e ora forse anche il Trapani. Claudio Lotito non si ferma e continua a mostrarsi interessato ad altre realtà del pallone italiano. L'ultimo flirt del recente passato portava il segno del Bari, poi finito tra le mani di De Laurentiis. Oggi si resta al sud, ma dalla Puglia gli occhi del patron biancoceleste si sono posati sulle coste della Sicilia. Più precisamente di Trapani. Città bellissima, dotata di un porto importante e di una squadra che però naviga nelle acque agitate dei bassifondi della Serie B. Con il club ultimissimo in classifica e senza troppi margini di miglioramento, la dirigenza non sembrerebbe aver voglia di investire ancora. Ergo, il presidente Fabio Petroni potrebbe pensare di lasciare il timone a qualcun altro. Come riporta Repubblica, tra i tre acquirenti indicati come i più probabili alla sua successione (tra cui si trovano anche l'ex patron Bulgarella e un gruppo misterioso), ci sarebbe anche Claudio Lotito. Anzi, il quotidiano incalza e parla di un'offerta già confezionata e spedita in Sicilia, per la quale il presidente di Lazio e Salernitana starebbe aspettando una risposta in tempi brevi. Nella scorsa giornata di campionato il patron avrebbe infatti mandato due emissari in quel di Cosenza per assistere alla partita dei siciliani, chiaro segnale di un'interesse tutt'altro che nascosto.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, PARLA LEIVA

TORNA ALLA HOMEPAGE