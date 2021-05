Lazio - Genoa, Cucchi: "Dal controllo alla sofferenza, colpa di un black-out..."

Come accade ormai per ogni partita della Lazio, Riccardo Cucchi ha analizzato la vittoria dei biancocelesti sul Genoa direttamente sul proprio profilo Twitter. La storia voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso capitolino, al triplice fischio del match dell'Olimpico, ha scritto: "Da una partita in totale controllo, la Lazio è passa alla sofferenza dei minuti finali. Colpa di un blackout sul 4-1 e merito di un Genoa che nel secondo tempo ha giocato con grinta. Vittoria alla fine sofferta".

