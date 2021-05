CLASSIFICA - La Lazio risponde al Milan: aspettando Napoli, Juve e Atalanta

Tre punti fondamentali per la Lazio che, in casa contro il Genoa, non poteva sbagliare. All'Olimpico i biancocelesti superano 4-3 gli uomini di Ballardini in una gara che sembrava infinita. Due volte Correa, Immobile e Luis Alberto lanciano la squadra verso la zona Champions rispondendo al Milan che ieri sera ha battuto il Benevento. I ragazzi di Inzaghi salgono a quota 64 punti, a -5 dai rossoneri, ma sempre con una partita in meno. Questo pomeriggio scenderanno in campo Napoli, Atalanta e Juventus, le altre tre squadre impegnate nella corsa per un posto nell'Europa che conta. I biancocelsti spernao in qualche passo falso.

CLASSIFICA

Inter 82

Milan 69

Atalanta 68*

Napoli 66*

Juventus 66*

Lazio 64*

* una partita in meno