Lazio - Genoa, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Domenica alle ore 12:30 andrà in scena in lunch match tra Lazio e Genoa, gara valida per la 15esima giornata di ritorno del campionato di Serie A. A dirigere il match sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Gli assistenti saranno Baccini e Bottegoni, il quarto uomo Abisso. Al Var Di Paolo e De Meo.

I PRECEDENTI - Il fischietto friuliano ha diretto in 11 precedenti la Lazio, con un bilancio di 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Dopo il polemico caso relativo a Lazio - Torino del 2017, Giacomelli è tornato proprio in questa stagione ad arbitrare un match dei biancocelesti, Bologna - Lazio, terminato lo scorso 27 febbraio 2-0 per i felsinei.

