Atalanta, Malinovskyi sulla corsa Champions: “Il nostro obiettivo è...”

Cinque squadre per tre posti racchiuse in pochissimi punti. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio si giocano un posto in Champions League in questo finale di stagione. Sarà una lotta incredibile fino all'ultima giornata. Ruslan Malinovskyi, fantasista della Dea, è intervenuto ai canali ufficiali de club bergamasco per analizzare questo finale di stagione: "Nell’ultimo periodo abbiamo giocato bene, ottenendo grandi risultati. In questo periodo, ogni partita è difficile, perché la classifica è corta e noi giochiamo per raggiungere nuovamente la Champions. Dobbiamo cercare sempre di prendere il massimo dei punti in ogni partita”.