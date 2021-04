Genoa, Perin: “Salvezza? Negli ultimi anni abbiamo sofferto ma alla fine...”

Mattia Perin, portiere del Genoa e prossimo avversario della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della società in cui ha parlato degli obiettivi della squadra e del futuro. Di seguito le parole dell'estremo difensore: "Salvezza? Negli ultimi anni abbiamo un po’ sofferto però siamo sempre riusciti a venirne fuori. Spero che nei prossimi anni una squadra come il Genoa possa lottare per palcoscenici un po’ più ambiziosi. Questa è la volontà di tutti. Su alcuni errori passati stiamo costruendo il nostro futuro. Non è forte chi non sbaglia mai ma chi è pronto a rialzarsi migliorando i propri errori”.