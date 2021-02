Lazio, Hoedt e i complimenti ai compagni: "Tre punti! Bravi ragazzi" - FOTO

La Lazio vince, centra la sesta vittoria consecutiva in campionato e arriva a quota quaranta punti in classifica. Al triplice fischio sono arrivati i festeggiamenti social dei biancocelesti. Tra questi anche il messaggio di Wesley Hoedt, nonostante sia rimasto in panchina per i 90'. L'olandese ha pubblicato il risultato sul proprio profilo Instagram, aggiungendo: "Bravi ragazzi, +3".

