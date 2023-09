Lazio | "I nuovi acquisti ti aspettano allo stadio". Sui social il video promo da brividi - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Castellanos, Kamada, Isaksen, Rovella, Pellegrini, Sepe, Mandas e Guendouzi. Sono questi i nuovi acquisti della Lazio arrivati nella sessione estiva di calciomercato. La società ha deciso di utilizzarli come testimonial per il video promo pubblicato sui social: le migliori immagini dei loro arrivi e delle loro giocate in campo per ricordare ai tifosi biancocelesti che c'è ancora poco tempo per abbonarsi, sia in campionato che in Champions, e vedere le loro gesta da vicino in ogni gara disputata sul manto erboso dell'Olimpico. La campagna termina il 13 settembre.