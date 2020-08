Lazio, Immobile e Leiva danno il benvenuto a Reina: siparietto social tra i tre - FT

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Pepe Reina ha reso ufficiale il trasferimento alla Lazio. Puntuali i commenti di due suoi nuovi compagni. Si tratta di Lucas Leiva e Ciro Immobile, che hanno dato il benvenuto allo spagnolo. Il neo-acquisto biancoceleste, rispondendo al brasiliano, ha scritto: "Eccoci ancora insieme dopo sette anni amico mio", riferendosi al momento in cui vestivano la maglia del Liverpool. Poi, un invito al capocannoniere della Serie A: "Ciro, prepara i piedini". In attesa di raggiungere il resto della squadra, Pepe Reina è stato già accolto al meglio. Seppur via social.

