Lazio, in casa Immobile è già Natale. Jessica spiega: "In anticipo? Sì, ho bisogno di serenità" - VD

In casa Immobile è già Natale. E a testimoniarlo erano arrivate le immagini social di Ciro e Jessica, che ritraevano la famiglia al completo intenta a preparare l'albero. La moglie dell'attaccante della Lazio ha spiegato la sua scelta di portarsi avanti col lavoro. Dopo aver pubblicato un tenero video dei tre figli della coppia, ha aggiunto: "Sì lo so sono un po’ in anticipo. Ma ho bisogno di un po’ di serenità nell’aria, specialmente ora. Non so fin da bambina, appena stava per avvicinarsi il Natale, sentivo dentro una sensazione di felicità, forse perché immaginavo (nei pensieri di una bambina) che in quel periodo tutti erano un po’ più buoni, si respirava amore nell’aria ed io ero così felice. E adesso vedere questi tre terremoti, fermarsi davanti a quelle lucette,osservarle,facendomi tante domande, mi riporta indietro nel tempo, a quella beata spensieratezza che solo i bambini hanno, e mi sento così piena d’amore che tutti i brutti pensieri vanno via".

