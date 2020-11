Un punto a testa per Azerbaigian e Montenegro: 90’ per Marusic

Un punto a testa per Azerbaigian e Montenegro nel match di Nations League disputato alle ore 18:00. La squadra di casa non è riuscita a portare a casa il match nonostante l’espulsione allo scadere del primo tempo Ivanonvic per doppio giallo. Spazio per il biancoceleste Adam Marusic in campo per tutti i 90 minuti del match, buona la sua prova vista anche l’inferiorità numerica per tutta la ripresa. Montenegro che sale quindi a 10 punti in classifica e in testa al girone vista la sconfitta del Lussemburgo con Cipro.

