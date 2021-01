Lazio, in patria celebrano Luis Alberto: "Fa parte della miglior formazione degli spagnoli all'estero"

La prestazione di Luis Alberto nel derby, condita da una doppietta decisiva per il risultato, non è passata inosservata. Lo spagnolo ha ricevuto i complimenti di tifosi e addetti ai lavori, e anche in patria non sono mancati i riconoscimenti. Mundo Deportivo ha dedicato al 'Mago' un articolo, sottolineando l'inserimento del centrocampista ex Liverpool nella miglior formazione della giornata composta da calciatori spagnoli che giocano all'estero. Luis Alberto ha, anzi, ricevuto il voto più alto (8.3), seguito da Thiago Alcantara a 8.1. Di seguito gli altri nove componenti dello speciale undici: De Gea, Grimaldo, Montero, San José, Azpilicueta, Llonch, Riquelme, Dalmau e Traoré.

