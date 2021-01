Mondiale per Club 2020: si parte il 4 febbraio, l'11 la finale

Poco meno di un mese e il Mondiale per Club 2020 prenderà il via. La competizione della Fifa si svolgerà dal 4 all'11 febbraio e si svolgerà in Qatar. In tutto i club partecipanti sono sei, tra cui anche il Bayern Monaco prossimo avversario della Lazio in Champions League. Nel secondo turno si sfideranno i messicani del Tigers contro i coreani dell'Ulsan Hyundai. La vincente del primo match affonterà una tra Santos e Palmeiras che si giocheranno la Copa Libertadores il 30 gennaio. L'altra sfida vedrà invece contrapporsi i padroni di casa dell' Al Duhail e gli egiziani dell'Al-Ahly; la vincente tra queste due squadre incontrerà proprio i tedeschi in semifinale. La squadra di Flick poi il 23 febbraio arriverà all'Olimpico per sfidare la squadra di Inzaghi.

