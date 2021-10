Lazio - Inter, le probabili formazioni: Patric dall'inizio, torna Immobile

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, la Lazio sfiderà l'Inter all'Olimpico in una gara dal "sapore" di passato. Alla guida dei nerazzurri c'è infatti Simone Inzaghi, per cinque anni sulla panchina biancoceleste ma, in generale, per ventidue stagioni nella Capitale. Maurizio Sarri, reduce dalla brutta sconfitta al Dall'Ara col Bologna, dovrà far fronte all'assenza di Francesco Acerbi, squalificato per due turni. Il difensore verrà sostituito, con tutta probabilità da Patric, che comporrà la coppia di centrali di difesa con Luiz Felipe. Si ripropone il ballottaggio tra Marusic e Lazzari sulla fascia destra, con il montenegrino in leggero vantaggio sul compagno di reparto. Per il resto, centrocampo e attacco vanno verso al conferma in bloco. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto il terzetto di centrocampo. Mentre a Pedro, Felipe Anderson e Immobile il compito di rendersi pericolosi dalle parti di Handanovic. Le condizioni del bomber della Lazio, tuttavia, vanno valutate giorno per giorno, nonostante in quel di Formello ci sia ottimismo sul suo recupero. Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

