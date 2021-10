Lazio, Lotito è una furia: strigliata alla squadra

Claudio Lotito si è fatto sentire nello spogliatoio della Lazio. Il presidente biancoceleste non ha mandato giù la brutta sconfitta con il Bologna nell'ultima sfida di campionato e ha esternato tutta la sua rabbia e delusione alla squadra. Mercoledì scorso, alla ripresa degli allenamenti, il patron si è presentato a Formello dove ha avuto un colloquio con il gruppo. Unici assenti i Nazionali, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro a tutti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quello che Lotito chiede è di sposare in pieno la causa Sarri. Quando ha scelto lui come nuovo allenatore era consapevole delle difficoltà che questo cambiamento avrebbe portato, ma ora è tempo di rimettersi in carreggiata. Sabato contro l'Inter si presenterà subito una ghiotta occasione di riscatto.

