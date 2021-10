Lazio - Inter, Marotta: “Gara condizionata dalle nazionali. Intaccati i principi del calcio”

Sabato 16 alle 18.00 l’Inter sarà ospite della Lazio all’Olimpico, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. La sosta per le nazionali ha obbligato alcuni club a privarsi di giocatori che saranno recuperati giusto in tempo, forse, per il ritorno del campionato. In merito, ieri al Festival dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha dichiarato: “Purtroppo sarà condizionato dal ritorno dei nostri sudamericani solo nelle ore precedenti al match dopo gli impegni in nazionale. Questo è un elemento di grande criticità: in Inghilterra non hanno dato il consenso a far partire i sudamericani, la Liga ha spostato varie partite e noi ci troviamo a dover giocare il sabato alle 18 con giocatori che arrivano in nottata e questo non ci permette di averli nelle migliori condizioni. E va intaccare il sano principio di competitività. Non è una riflessione polemica ma va considerato che un calendario così compresso porta gravi danni ai calciatori alla luce degli infortuni che si verificano e alterano l'aspetto competitivo. Serve un confronto più chiaro nel rispetto di questi concetti".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Cataldi scala posizioni: con Sarri è arrivata una svolta per la sua carriera

Lazio Women, Catini si prepara all'esordio: contro il Pomigliano "la prima finale"